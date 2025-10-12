Adnkronos News

Wta Wuhan, Gauff batte Pegula in finale e conquista il titolo

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Coco Gauff vince il torneo Wta 1000 di Wuhan (cemento, montepremi 3.654.963 dollari). La 21enne statunitense, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge in finale la 31enne connazionale Jessica Pegula, numero 6 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 44 minuti. Per Gauff è l'undicesimo titolo della carriera, il secondo stagionale dopo quello conquistato a giugno al Roland Garros.  
