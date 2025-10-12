Un dato importante su McTominay: a lui basta sbloccarsi per “volare”

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, pare non essere ancora al meglio, forse per un calo fisiologico, ma c’è un dato che lo riguarda, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La preparazione ad handicap, cioè condizionata dal problema muscolare accusato proprio in avvio, può essere un altro dei motivi alla base dell’andamento lento. Sì, potrebbe. Con due precisazioni a coté: anche nella sua prima stagione italiana aveva segnato un solo gol dopo sei partite di campionato, e ciò significa che a lui basta sbloccarsi per poi volare; resta il giocatore della rosa con più minuti complessivi (681 in 8 presenze, 7 dal 1’). La certezza di base, insomma, resta: il Napoli ha bisogno al più presto del vero McTominay, dello straripante centrocampista con due marce in più che correva per tre e giocava per due. Che dominava, decideva e riempiva di calcio, corsa e forza fisica le due fasi: l’ora del riscatto è in vista, il doppio impegno ravvicinato Torino-Psv tra sabato e martedì 21 ottobre offrirà chance molto interessanti. Nel frattempo, oggi si esibirà con la Scozia insieme con Gilmour contro la Bielorussia (alle 18 italiane) e già domani potrà rientrare alla base, pronto a ricominciare con i compagni e Conte. Puntuale, preciso e McT come prima”.

