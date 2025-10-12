Adnkronos News

Terremoto in Friuli, scossa 3.1 in provincia di Udine

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Questa mattina alle 9.45 una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in Friuli con epicentro tra i comuni di Preone e Verzegnis, in provincia di Udine. La profondità è stata calcolata a 10.2 km.  "La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova hanno risposto a una sola richiesta di informazioni ma non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose" comunica la Regione in una nota. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Giulia De Lellis torna a casa dopo il parto, le parole per Tony Effe: “Non mi…

Adnkronos News

Alessandra Amoroso contro le fake news: “Mia figlia sta benissimo, sono tutte…

Adnkronos News

Vacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai, battuto il cugino Rinderknech

Adnkronos News

Tu si que vales, concorrente insulta e attacca Sabrina Ferilli: “Sei una…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.