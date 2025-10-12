Spalletti si confessa: “La Nazionale mi ha fatto male, ma tornerà qualcosa di più bello”

Al Festival dello Sport di Trento, Luciano Spalletti si è raccontato a cuore aperto nell’incontro “Il mio calcio, la mia vita”, intervistato dal vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti. Un’ora di dialogo intenso, tra aneddoti, riflessioni e ferite ancora aperte.

Factory della Comunicazione

Inevitabile il tema della Nazionale, oggi guidata da Gattuso: “L’Italia ai Mondiali ci va, sicuro. Ha giocatori forti e un allenatore che sa farli giocare. Ci sono tanti top: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Tonali, Barella… E Pio Esposito mi ricorda Bobo Vieri, per il tiro, i movimenti e la fame da bomber.”

Spalletti non si nasconde quando parla della sua esperienza in azzurro, finita con più dolore che gloria: “Ho cercato di trasferire il mio modo di essere, forse ho sbagliato. Serviva più leggerezza per gestire le pressioni. Ma la mia testa continua a martellare: per me la Nazionale era il Paradiso, e se qualcosa va storto non riesco a dimenticare. È una brutta botta, ma so che arriverà qualcosa di ancora più bello.”

Sul caso Acerbi, Spalletti chiarisce la sua versione: “L’ho chiamato prima della convocazione, gli avevo detto che il campo dimostrava che era ancora uno dei più forti. Poi, poco prima della partita, mi ha scritto che non sarebbe venuto. Se ha trovato la sua pace, bene, ma i fatti sono andati diversamente.”

C’è spazio anche per Totti e Icardi, due figure simboliche del suo percorso da allenatore: “A Totti regalai la DeLorean per fargli capire che arriva il momento di fermarsi. A Roma se ti metti contro il Re, vai a casa te. Ora però il rapporto è ricucito, abbiamo fatto anche uno spot insieme. Spero accada lo stesso con Icardi, uno dei più forti che abbia mai avuto, ma intorno a lui c’era troppo rumore.”

Un incontro intenso, tra autocritica e orgoglio. Spalletti mostra ancora una volta di essere un uomo che vive il calcio con il cuore, anche quando fa male.

Fonte: Gazzetta