Spalletti: “Addio al Napoli per la gestione autoritaria di De Laurentiis”

Luciano Spalletti ha spiegato nuovamente le ragioni del suo addio al Napoli dopo aver conquistato lo scudetto nel 2023. In un intervento al Festival dello Sport di Trento, il tecnico toscano ha raccontato che la situazione era diventata difficile per lui a causa del comportamento del presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva preso il sopravvento sulle decisioni riguardanti il rinnovo del contratto. Spalletti ha sottolineato di non aver mai ricevuto segnali concreti di affetto o di riconoscimento da parte del presidente, che ha gestito la questione del rinnovo in modo autoritario. Questo clima lo ha portato a decidere di non continuare, anche a costo di non poter allenare come previsto dal contratto.

Riguardo alla sua esperienza a Napoli, Spalletti ha ricordato il grande affetto che i tifosi gli avevano dimostrato, definendo il loro amore quasi “spaventoso” per la sua intensità. L’allenatore ha anche rivelato che il primo anno aveva vissuto in un albergo vicino alla camera di De Laurentiis, mentre il secondo anno ha scelto di trasferirsi a Castel Volturno, alloggiando in una piccola stanza all’interno del centro sportivo, che definisce “perfetto per un allenatore“. L’intensità dell’ambiente e la passione dei napoletani sono state esperienze che Spalletti non dimenticherà facilmente, ma che alla fine l’hanno portato a fare una scelta difficile.