Serie A Femminile – Ternana-Napoli Women 3-4: successo delle azzurre che restano al primo posto in classifica

Quant’è bella l’alta classifica. Lo sa anche il Napoli Women che vince una bellissima partita in casa della Ternana e resta in vetta alla graduatoria della Serie A femminile a punteggio pieno. Le azzurre si tengono il primato con 6 punti, un primo posto da condividere con Roma e Lazio, ma sicuramente una notizia bellissima per una squadra che sempre negli ultimi anni ha dovuto affrontare mille difficoltà per mantenere la categoria.

La squadra di Sassarini va in svantaggio, ma nel corso del primo tempo riesce a ribaltare la gara con le reti messe a segno da Nielsen, Muth e da Brooks prima dell’intervallo. Kozak apre la ripresa con il poker e con un gol bellissimo, poi il ritorno delle padrone di casa: Pirone su calcio di rigore e poi Massimino non bastano per completare la rimonta.

Le azzurre certificano quindi l’avvio sprint di questa stagione, bissando la vittoria dopo il trionfo di una settimana fa all’esordio casalingo contro la Fiorentina. Impegnativo il prossimo confronto per Napoli: domenica in città arriva l’altra capolista Roma, una delle squadre più forti d’Europa ma da affrontare a testa altissima. Fonte Il Mattino