Scozia – Bielorussia, le ufficiali: Dal 1′ minuto Gilmour e McTominay

Torna in campo la Scozia nella quarta giornata del Gruppo C di qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Scozzesi, attualmente al secondo posto in classifica, a pari punti con la Danimarca, ospitano la Bielorussia.
Torna titolare Billy Gilmour, che era partito dalla panchina nell’ultimo match.
Di seguito le formazioni ufficiali:
Scozia (4-2-3-1): Gunn; Raiston, Hendry, McKenna, Robertson; McLean, Gilmour; Doak, McTominay, McGinn; Adams. All. Clarke.
Bielorussia (4-4-1-1): Lapoukhov; Zabelin, Martynovich, Parkhomenko, Pigas, Pechenin, Yablonskiy, Ebong, Malashevich; Gromyko; Barkovskiy. All. Ferrer.