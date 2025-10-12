CalcioNapoliNews

Questione rinnovi: dai senatori alla linea verde

By Gabriella Calabrese
0

In casa Napoli si sta procedendo con i rinnovi. Oggi ne scrive La Gazzetta dello Sport: “La sosta ha il potere di alimentare incontri sul futuro e Giovanni Manna, il direttore sportivo, ha avviato dialoghi per i rinnovi: con Amir Rrahmani il discorso è stato avviato da tempo, come con Frank Anguissa, mentre adesso sta per arrivare il momento dei giovani sui quali il club ha deciso di puntare in epoca non sospetta. Ambrosino e Vergara sono in odore di firma ma le chiacchierate, ovviamente, hanno i loro tempi”.

 

