Qualificazioni Mondiali, Danimarca travolgente: 3-1 alla Grecia e primato nel girone mondiale

La Danimarca torna a ruggire e lo fa nel momento più importante. Nella sfida di qualificazione al Mondiale 2026, la squadra di Brian Riemer ha superato con autorità la Grecia per 3-1, regalando al pubblico del Parken Stadium una serata di grande calcio e balzando in testa al girone.

Factory della Comunicazione

La partita si apre con un ritmo alto e una Danimarca immediatamente padrona del campo. Il vantaggio arriva già al 21′ con il goal di Rasmus Hojlund, che sblocca il risultato con un sinistro preciso dall’interno dell’area, seguito al 40′ dal raddoppio di Joachim Andersen con un colpo di testa su calcio d’angolo. Nemmeno il tempo di festeggiare che, al 41′, Mikkel Damsgaard ha firmato il tris con un tiro rasoterra su assist di Victor Froholdt, chiudendo praticamente i giochi già nel primo tempo.

La Grecia ha provato a reagire nella ripresa, accorciando le distanze al 63′ con Christos Tzolis, bravo a concludere da fuori area con un destro potente. Tuttavia, i tentativi ellenici si sono infranti contro la solida difesa danese, e un’occasione clamorosa fallita da Kostas Tsimikas ha ulteriormente complicato la rimonta.

Per la Danimarca si tratta della terza qualificazione consecutiva ai Mondiali, un traguardo storico che testimonia la solidità e la continuità del progetto calcistico del paese nordico. La squadra di Brian Riemer ha mostrato grande organizzazione difensiva e incisività offensiva, dimostrandosi un’avversaria temibile per chiunque nel girone.

La Grecia, invece, rimane ferma a 3 punti in quattro partite e dovrà affrontare un percorso complicato se vorrà mantenere viva la speranza di qualificazione, puntando a risultati favorevoli negli altri match e a una serie di vittorie nelle restanti sfide.

Ora lo sguardo della Danimarca è già rivolto alla sfida decisiva che si terrà il 18 novembre contro la Scozia, che potrebbe sancire matematicamente la leadership del girone. La Grecia, invece, dovrà provare a chiudere al meglio un girone che fin qui si è rivelato ostico e pieno di insidie.

Con questo successo, la Danimarca conferma il suo ruolo da protagonista in Europa, mentre la Grecia dovrà riflettere e ripartire per provare a tornare ai vertici del calcio continentale.