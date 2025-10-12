Paura in volo per Osimhen e Lookman: atterraggio d’emergenza per la nazionale nigeriana

Momenti di tensione per Victor Osimhen, Ademola Lookman e tutta la delegazione della nazionale nigeriana, costretta a un atterraggio d’emergenza durante il viaggio verso Uyo, dove martedì affronterà il Benin in un match cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il volo charter della compagnia ValueJet Airline, partito da Polokwane (Sudafrica), aveva effettuato uno scalo tecnico a Luanda, in Angola, per un rifornimento. Poco dopo il decollo dalla capitale angolana, l’aereo ha però subito un guasto: la rottura del parabrezza ha costretto il pilota a invertire la rotta e rientrare immediatamente all’aeroporto di partenza.

Il comunicato ufficiale: “Rientro a Luanda per motivi di sicurezza”

La Federazione nigeriana ha pubblicato una nota per rassicurare tifosi e media:

«Il pilota ha agito in maniera corretta riportando l’aereo a terra in sicurezza a Luanda. Le autorità competenti, tra cui il Ministro dell’Aviazione, quello degli Affari Esteri e il Capo di Gabinetto del Presidente, sono al lavoro per ottenere i permessi necessari affinché un nuovo aereo possa partire da Lagos, raggiungere Luanda e completare il trasferimento della delegazione a Uyo».

Nonostante la disavventura, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito e l’atmosfera, seppur tesa, è rimasta sotto controllo. Ora l’attenzione è rivolta all’arrivo in tempo utile per la partita, decisiva per il cammino della Nigeria verso il Mondiale del 2026.

Un imprevisto che ha fatto tremare i tifosi delle Super Eagles, ma che fortunatamente si è risolto senza conseguenze.