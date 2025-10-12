CalcioNapoliNews

Napoli senza i migliori Lobotka e Politano. Le mosse di Conte

By Filippo Maria Aiello
Il Napoli sente l’assenza di Politano e Lobotka. La sente Conte, la sentono i tifosi e ne risente il sistema di gioco. Ma Conte ha in mente qualcosa e il Corriere dello Sport ne ha parlato nell’edizione odierna del suo giornale:

“In cabina di regia spazio allo scozzese Billy Gilmour. In questi giorni si era ipotizzato anche un De Bruyne regista, ma non sarà così. C’è invece un ballottaggio su chi dovrà rimpiazzare Politano: si giocano una magliaSpinazzola, ieri autore di un assist in Nazionale, e Neres”.

