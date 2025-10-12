Adnkronos News

Morto Cesare Paciotti, l’imprenditore calzaturiero aveva 67 anni

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E' morto all'età di 67 anni Cesare Paciotti, l'imprenditore calzaturiero. Lo riferisce il 'Corriere Adriatico' spiegando che il decesso è avvenuto attorno alle 19 di domenica nella sua villa di campagna di Civitanova Marche.  L'azienda che guidava era stata fondata nel 1948 dai suoi genitori Giuseppe e Cecilia Paciotti. Negli anni Ottanta, il figlio Cesare aveva preso le redini dell’azienda di calzature artigianali fondata a Civitanova Marche ribattezzandola con il proprio nome, Cesare Paciotti.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Francia, nominato governo Lecornu II con 34 ministri: Barrot e Darmanin confermati

Adnkronos News

Garlasco, “indagine su Sempio va spostata a Brescia”: la richiesta…

Adnkronos News

Edwige Fenech sulle critiche ricevute da Marcella Bella: le parole dell’attrice

Adnkronos News

Campioni del mondo di tiramisù, ecco chi ha vinto la World Cup a Treviso

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.