McTominay, un bomber in prestito al centrocampo: gol da urlo e Scozia in vetta

Un centrocampista con l’anima da attaccante. Scott McTominay continua a stupire e, con la maglia della Scozia, si trasforma in un vero e proprio bomber. Nel successo per 2-1 contro la Bielorussia, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026, il giocatore del Napoli è stato il protagonista assoluto, firmando la rete decisiva con una giocata da centravanti puro.

Il suo gol è stato una meraviglia di tecnica e istinto: controllo perfetto in mezzo all’area, torsione rapidissima e sinistro chirurgico all’angolino basso. Una perla che ha fatto esplodere Hampden Park e che ha riportato la Scozia in testa al Gruppo C, alimentando i sogni mondiali dei tifosi scozzesi.

Una serata a tinte azzurre anche per altri protagonisti: in campo c’era pure Billy Gilmour, compagno di McTominay al Napoli, mentre il primo gol scozzese porta la firma di Ché Adams, attaccante del Torino.

McTominay, sempre più leader e simbolo della nuova Scozia, manda così un messaggio forte anche al suo club: la condizione è ottima e la fiducia alle stelle. Conte lo aspetta per riprendere la corsa in Serie A, ma intanto il suo centrocampista goleador ha ricordato a tutti che, quando vede la porta, sa essere letale come un vero numero 9.