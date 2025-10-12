CalcioNapoliNews

McT sottotono, non c’entrano nè KDB nè il modulo

By Gabriella Calabrese
D’accordo, sottotono, ok, non ai suoi livelli passati, ma Scott McTominay, centrocampista del Napoli, dà equilibrio della squadra ed è l’insostituibile di Conte. Secondo il CdS, il momento difficile non è dovuto nè a De Bruyne, nè al modulo: “La preparazione ad handicap, cioè condizionata dal problema muscolare accusato proprio in avvio, può essere un altro dei motivi alla base dell’andamento lento. Sì, potrebbe. Con due precisazioni a coté: anche nella sua prima stagione italiana aveva segnato un solo gol dopo sei partite di campionato, e ciò significa che a lui basta sbloccarsi per poi volare; resta il giocatore della rosa con più minuti complessivi (681 in 8 presenze, 7 dal 1′). La certezza di base, insomma, resta: il Napoli ha bisogno al più presto del vero McTominay, dello straripante centrocampista con due marce in più che correva per tre e giocava per due”.

