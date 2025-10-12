McT sottotono, non c’entrano nè KDB nè il modulo

D’accordo, sottotono, ok, non ai suoi livelli passati, ma Scott McTominay, centrocampista del Napoli, dà equilibrio della squadra ed è l’insostituibile di Conte. Secondo il CdS, il momento difficile non è dovuto nè a De Bruyne, nè al modulo: “La preparazione ad handicap, cioè condizionata dal problema muscolare accusato proprio in avvio, può essere un altro dei motivi alla base dell’andamento lento. Sì, potrebbe. Con due precisazioni a coté: anche nella sua prima stagione italiana aveva segnato un solo gol dopo sei partite di campionato, e ciò significa che a lui basta sbloccarsi per poi volare; resta il giocatore della rosa con più minuti complessivi (681 in 8 presenze, 7 dal 1′). La certezza di base, insomma, resta: il Napoli ha bisogno al più presto del vero McTominay, dello straripante centrocampista con due marce in più che correva per tre e giocava per due”.

