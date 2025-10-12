Luca Marianucci, alternativa giusta in vista del tour de force che attende il Napoli

Il Napoli, dopo la sosta per le nazionali, avrà di fronte un tour de force importante fra campionato e Champions League. Luca Marianucci, in difesa, potrebbe essere il jolly da utilizzare, solo in campionato perchè in lista Champions non c’è. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Marianucci ha partecipato al successo dell’Under 21 contro la Svezia, non è in lista Champions ma è pronto nei ritmi infernali delle gare ogni tre giorni a proporsi come soluzione per il campionato”.

