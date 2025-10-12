NewsCalcioRassegna Stampa

Luca Marianucci, alternativa giusta in vista del tour de force che attende il Napoli

By Emilia Verde
0

Il Napoli, dopo la sosta per le nazionali, avrà di fronte un tour de force importante fra campionato e Champions League. Luca Marianucci, in difesa, potrebbe essere il jolly da utilizzare, solo in campionato perchè in lista Champions non c’è. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Marianucci ha partecipato al successo dell’Under 21 contro la Svezia, non è in lista Champions ma è pronto nei ritmi infernali delle gare ogni tre giorni a proporsi come soluzione per il campionato”.

