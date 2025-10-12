Hojlund alla ricerca del Mondiale. Le formazioni di Danimarca-Grecia

La partita in programma questa sera alle ore 20:45 rappresenta un incontro chiave per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La Danimarca di Rasmus Hojlund è nello stesso gruppo della Scozia di McTominay e Gilmour, suoi compagni di squadra, che nel pomeriggio hanno vinto per 2-1 contro la Bielorussia con tanto di goal dello stesso McTominay. Rasmus dovrà quindi ripartire dai suoi goal per trascinare anche la sua Nazionale al prossimo Mondiale.
FORMAZIONI UFFICIALI DANIMARCA-GRECIA:
- Danimarca (4-3-2-1): Schmeichel;
Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Norgaard, Hjulmand, Froholdt;
Isaksen, Damsgaard; Hojlund.
- Grecia: Viachodimos; Rota, Mavropanos,
Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis;
Karetsas, Bakasetas, Tzolis; loannidis.