Hojlund alla ricerca del Mondiale. Le formazioni di Danimarca-Grecia

By Filippo Maria Aiello
La partita in programma questa sera alle ore 20:45 rappresenta un incontro chiave per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La Danimarca di Rasmus Hojlund è nello stesso gruppo della Scozia di McTominay e Gilmour, suoi compagni di squadra, che nel pomeriggio hanno vinto per 2-1 contro la Bielorussia con tanto di goal dello stesso McTominay. Rasmus dovrà quindi ripartire dai suoi goal per trascinare anche la sua Nazionale al prossimo Mondiale.

FORMAZIONI UFFICIALI DANIMARCA-GRECIA:

  • Danimarca (4-3-2-1): Schmeichel;
    Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Norgaard, Hjulmand, Froholdt;
    Isaksen, Damsgaard; Hojlund.
  • Grecia: Viachodimos; Rota, Mavropanos,
    Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis;
    Karetsas, Bakasetas, Tzolis; loannidis.
