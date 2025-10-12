NewsCalcioMercato

Graziani su Milinkovic-Savic: “Vale molto più dei 20 milioni spesi”

Ecco le parole di Ciccio Graziani su Milinkovic Savic

By Sara Di Fenza
Ciccio Graziani, ex calciatore di Roma e Torino, campione del mondo ’82, ha parlato del portiere azzurro Milinkovic-Savic al Corriere dello Sport.

Ecco le sue parole:

“Un acquisto top, un portiere di grande livello che se la giocherà con Meret, anche se non so quanto possa pagare questa alternanza tra i pali. Di solito il portiere è un titolare che ha la sua alternativa. Conte si è assunto questa responsabilità e nessuno meglio di lui li conosce e conosce i momenti in cui puntare su uno o sull’altro. Però su Vanja voglio aggiungere una cosa.

Si è parlato tanto del costo del cartellino, dei 20 milioni spesi che per qualcuno erano troppi, una cifra eccessiva. lo invece dico che Milinkovic-Savic è molto più forte della sua valutazione. L’anno scorso proprio al Torino si è consacrato. Ha tutto: è reattivo tra i pali, è fortissimo coi piedi, ha personalita. Il Napoli ha fatto un affare. Lo ha pagato anche poco, per quello che è il suo reale valore”.

