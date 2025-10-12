NewsCalcioRassegna Stampa

FOTO – Scontri fra tifosi della Casertana e del Catania lungo l’autostrada del Mediterraneo

By Emilia Verde
Ieri gli automobilisti che transitavano lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, hanno assistito a delle immagini bruttissime riguardanti gli scontri fra tifosi della Casertana e quelli del Catania. Il Mattino scrive: Tafferugli tra tifosi si sono verificati lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. A scontrarsi, alcuni sostenitori della Casertana e del Catania. I primi rientravano dalla trasferta di Picerno, diretti verso nord, mentre i secondi facevano ritorno da Giugliano, viaggiando nella corsia opposta. Secondo le prime ricostruzioni, un centinaio di persone avrebbe invaso entrambe le carreggiate, dando vita ad un lancio di pietre e fumogeni. Gli scontri hanno causato il temporaneo blocco della circolazione sull’autostrada. Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, i responsabili si erano già dileguati. Non risultano feriti né danni ai veicoli. La Questura di Salerno, con il supporto della Digos e delle Questure di Caserta e Catania, sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire se si sia trattato di un incontro fortuito o di un vero e proprio appuntamento organizzato tra le due tifoserie”.

 

