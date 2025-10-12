Destra o sinistra, a Torino una partita “disegnata” per Neres

Pian piano rientreranno tutti i nazionali e Conte avrà la possibilità, seppur per un paio di giorni al massimo, di preparare la trasferta di Torino. Qualche dubbio di formazione il tecnico salentino ce l’ha, non potrebbe essere altrimenti…La Gazzetta dello Sport definisce quella contro i granata come la partita adatta a Neres: “Torino-Napoli sembra disegnata ad arte per Neres, che a Conte offre qualsiasi tipo di scelta: volendo, può sistemarlo a destra, al posto di Politano infortunato; o magari può dirottarlo dall’altra parte, dove c’era Kvara, dove serve profondità. E comunque, vada come vada, Neres sta dentro qualsiasi modulo, che si chiami tridente, che sia 4-1-4-1, che sia quel che vi pare. Dicono le statistiche, che a volte fanno venire l’orticaria, d’un rendimento in linea con la sua storia personale ma che che ha picchi notevoli (i 14 e i 12 gol con l’Ajax, i 12 con il Benfica): a Napoli finora ne he fatti complessivamente tre, una rete in Coppa Italia e due in campionato, si è fermato a lanciare bacioni da Firenze in quel gennaio, che pure segnò una svolta: a Torino saranno 287 giorni e 17 partite in cui va in bianco. Se Conte chiama…”.