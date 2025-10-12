De Bruyne tra angeli e demoni: da leader del Napoli a serata storta col Belgio

Kevin De Bruyne vive giorni di contrasti tra luci e ombre. Reduce da prestazioni scintillanti con il Napoli — decisive contro Sporting Lisbona e Genoa — il belga ha faticato con la sua nazionale nella sfida di qualificazione mondiale contro la Macedonia del Nord, chiusa 0-0 a Gand. Una serata complicata per i “Diavoli Rossi” e per il ct Rudi Garcia, criticato per le scelte tattiche e i cambi discutibili, come l’esclusione di Batshuayi.

Capitano del Belgio per l’occasione, De Bruyne ha dovuto incassare anche le polemiche per la sua posizione in campo, giudicata da alcuni troppo arretrata. Ora, con il Belgio secondo nel Gruppo J a 11 punti (uno in meno dei macedoni, uno in più del Galles), KDB dovrà guidare la squadra nel prossimo match in Galles per restare in corsa verso il Mondiale.

In conferenza stampa, il fuoriclasse ha mostrato serenità: “Sto bene e sto giocando molto. Siamo primi in Serie A.” Ha poi smorzato le voci di tensione con Antonio Conte dopo la sostituzione contro il Milan: “Nessuna polemica, tutto chiarito.”

Martedì De Bruyne tornerà a Napoli per preparare il durissimo tour de force: sette partite in ventidue giorni, a partire dalla trasferta di sabato a Torino. Leader tecnico e capocannoniere con 3 gol, KDB si conferma anima e motore del Napoli di Conte, pronto a guidare gli azzurri tra campionato e Champions.

Fonte: Corriere dello Sport