Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: “Benvenuto al mondo Leonardo”

(Adnkronos) –

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori per la seconda volta. Con un post condiviso su Instagram, la coppia di Uomini e Donne ha dato il benvenuto al secondogenito, il piccolo Leonardo nato ieri, sabato 11 ottobre. Leonardo Maria arriva tre anni dopo la nascita della primogenita Maria Vittoria. I due genitori hanno annunciato la nascita con un video in cui mostrano la manina del neonato: "Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi", hanno scritto a corredo.

L'ex corteggiatrice aveva annunciato la seconda gravidanza lo scorso 13 maggio con un post su Instagram: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte…ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia".

