Adnkronos News

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: “Benvenuto al mondo Leonardo”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori per la seconda volta. Con un post condiviso su Instagram, la coppia di Uomini e Donne ha dato il benvenuto al secondogenito, il piccolo Leonardo nato ieri, sabato 11 ottobre.  Leonardo Maria arriva tre anni dopo la nascita della primogenita Maria Vittoria. I due genitori hanno annunciato la nascita con un video in cui mostrano la manina del neonato: "Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi", hanno scritto a corredo.   
L'ex corteggiatrice aveva annunciato la seconda gravidanza lo scorso 13 maggio con un post su Instagram: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte…ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia". 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Liam Gallagher nonno a 53 anni: la figlia Molly ha dato alla luce il piccolo Rudy

Adnkronos News

Ucraina, Zelensky-Trump: seconda telefonata in due giorni. Cremlino: “Momento…

Adnkronos News

Roccella: “Gite ad Auschwitz un modo per ribadire che antisemitismo era…

Adnkronos News

Verona, perde controllo per la velocità: auto si cappotta e prende fuoco

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.