CdS – McTominay-Fab Four, perchè rinunciare a uno se possono coesistere

By Emilia Verde
Il Napoli di Conte quest’anno ha puntato dal primo momento sui Fab Four, ma qualche volta questo è sembrato stretto a Scott McTominay, che la scorsa stagione ha giocato da mezz’ala nel 4-3-3. Il Corriere dello Sport scrive: “Fermo restando che in genere, magari, possa preferire una partenza da mezzala pura, McT non ha brillato anche contro il Genoa, la prima partita giocata con il 4-3-3 dal primo minuto e in cui, di conseguenza, ha giostrato in una mediana a tre fino all’ingresso di De Bruyne e al cambio di sistema. Alla virata al 4-1-4-1 dei Fab Four, un vestito cucito da Conte proprio sulle sagome dei suoi quattro centrocampisti formato gigante: McTominay, Lobotka, KDB, Anguissa. Perché rinunciare a uno quando puoi farli coesistere? Il tecnico ha inaugurato il progetto in estate, a Castel di Sangro, insistendo soprattutto nella parte finale del ritiro in Abruzzo: ovvero, quando Scott è tornato a pieno regime dopo l’infortunio rimediato a Dimaro”.

