CDS Campania – Napoli, missione McTominay. Oggi l’ultima gara con la Scozia

Scott sta vivendo una fase delicata ma Conte spera di ritrovare l’uomo in più del quarto scudetto già dopo la sosta contro il Torino e il Psv

Il protagonista dell’ultimo campionato non è stato ancora dominante e decisivo

Oggi l’ultima gara con la Scozia Domani tornerà in sede con Gilmour

Scott McTominay, il miglior giocatore del campionato 2024-2025 e l’uomo copertina del quarto scudetto, è destinato a catalizzare l’attenzione dopo la sosta. Per la verità, la forma più corretta per raccontare la chiave di questa storia è la seguente: continuerà ad avere gli occhi puntati addosso, proprio come è già accaduto tra la prima e la seconda pausa, e forse anche di più. Finora, il suo rendimento è stato al di sotto degli standard a cui aveva abituato tutti, a partire da se stesso, sin dall’arrivo al Napoli: in otto partite, sei di campionato e due in Champions, il vero McT è stato avvistato contro Sassuolo e Fiorentina. E anzi, per amore di precisione, al Mapei fu anche l’autore del primo gol della nuova stagione, nonché il migliore in campo a furor di popolo. Sembrava che il tempo si fosse fermato e che Scott avesse ricominciato esattamente dal punto in cui s’era fermato a maggio. Ma così non è stato: troppe pause, poca brillantezza e soprattutto una flessione individuale che non sembra legata a una questione tattica. O magari potrebbe esserlo in parte.

