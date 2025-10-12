Calo fisiologico naturale per McTominay, che potrebbe risolversi già contro il Toro
Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, sembra on aver dato ancora il meglio da inizio stagione. Il calo fisiologico è naturale, come sottolinea anche il Corriere dello Sport: “Più che altro, in questo momento McTominay sembra semplicemente sottotono: un normalissimo calo fisiologico, tutto assolutamente nella norma e nulla che non possa superare già al ritorno dal mini tour di qualificazione al Mondiale con la nazionale scozzese, a Torino contro il Toro. Una delle partite risolte in autonomia un campionato fa, piegando un Milinkovic-Savic versione supereroe. Ma questa è un’altra storia e oggi Vanja è un compagno di squadra”.