Alessandro Buongiorno of SSC Napoli gestures during the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 25, 2024 in Naples, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)
NewsCalcioNapoli

Buongiorno in visita al Parco Archeologico di Ercolano

By Filippo Maria Aiello
0

Una giornata diversa dal solito per Alessandro Buongiorno, che oggi ha scelto di trascorrere qualche ora immerso nella storia e nell’arte antica. Il difensore del Napoli ha infatti visitato il Parco Archeologico di Ercolano, uno dei tesori archeologici più affascinanti della Campania.

Factory della Comunicazione

Lontano dal campo, Buongiorno si è mostrato sorridente e rilassato, concedendo tantissime foto e autografi ai visitatori presenti. Tra questi, Lorenzo Picarelli, che ha raccontato l’incontro con il calciatore: «Era da solo, ha detto che ha fatto questa tappa e poi ritornava a casa. Molto educato, tranquillo, ha fatto tantissime foto e ne ha concesse a tutte le persone lì presenti. Un ragazzo d’oro!».

 

 

 

Una visita tra storia, cultura e passione, che conferma come Alessandro Buongiorno non sia solo un punto di riferimento in campo, ma anche un esempio di umiltà e rispetto fuori dal rettangolo verde.

 

Potrebbe piacerti anche
News

Graziani su Milinkovic-Savic: “Vale molto più dei 20 milioni spesi”

News

Serie A Femminile – Ternana-Napoli Women 3-4: successo delle azzurre che…

News

Damiani: “Napoli e Inter le più attrezzate per giocarsi il campionato”

News

Saviano: “La solitudine si attenua parlando di Napoli, di Maradona, e di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.