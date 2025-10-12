Buongiorno in visita al Parco Archeologico di Ercolano

Una giornata diversa dal solito per Alessandro Buongiorno, che oggi ha scelto di trascorrere qualche ora immerso nella storia e nell’arte antica. Il difensore del Napoli ha infatti visitato il Parco Archeologico di Ercolano, uno dei tesori archeologici più affascinanti della Campania.

Lontano dal campo, Buongiorno si è mostrato sorridente e rilassato, concedendo tantissime foto e autografi ai visitatori presenti. Tra questi, Lorenzo Picarelli, che ha raccontato l’incontro con il calciatore: «Era da solo, ha detto che ha fatto questa tappa e poi ritornava a casa. Molto educato, tranquillo, ha fatto tantissime foto e ne ha concesse a tutte le persone lì presenti. Un ragazzo d’oro!».

Una visita tra storia, cultura e passione, che conferma come Alessandro Buongiorno non sia solo un punto di riferimento in campo, ma anche un esempio di umiltà e rispetto fuori dal rettangolo verde.