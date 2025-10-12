Benitez: “Napoli, squadra forte e mentalità giusta per competere”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del Festival dello Sport a Trento: “Il Napoli non è una sorpresa perché è una squadra forte con un allenatore forte. Hanno costruito piano piano una squadra forte e ora hanno una mentalità giusta per competere per il titolo. Hojlund? Lui è molto bravo. Noi allenatori dipendiamo tantissimo dai calciatori. Se la società è forte, se i calciatori sono forti e l’allenatore ha esperienza alla fine puoi arrivare al punto dove loro sono adesso. Il Napoli ha il miglior centrocampo della Serie A? Può essere. Io credo che siamo all’inizio. Stanno facendo molto bene ma vediamo piano piano. Ogni partita può essere diversa ma tutti insieme hanno un centrocampo molto forte. Il Milan senza coppe può giocarsi il titolo? Credo di sì. Questo particolarità di non giocare le coppe aiuta. Quando ero a Napoli e a Valencia, quando si faceva turnover, non era facile perché i giocatori non sono contenti. Se tu non devi fare questi e devi concentrarti solo sul campionato credo che sia un vantaggio”.

