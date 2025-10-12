NewsCalcioMercato

Benítez al Festival dello Sport: «All’Inter pochi rinforzi, a Napoli ho cambiato la mentalità»

Queste le parole di Rafa Benitez al Festival dello Sport

By Sara Di Fenza
0

Rafa Benítez è stato uno dei protagonisti più attesi al Festival dello Sport di Trento, dove ha ripercorso i momenti più significativi della sua lunga carriera da allenatore, tra ricordi emozionanti, riflessioni tattiche e qualche frecciatina a ex dirigenti.

Factory della Comunicazione

A partire dalla storica notte di Istanbul 2005, quando il suo Liverpool compì una delle rimonte più incredibili della storia della Champions League, superando il Milan dopo essere stato sotto 3-0 all’intervallo.

«I tifosi del Liverpool ancora oggi mi fermano per strada per ringraziarmi. Quella finale è stata un’esperienza irripetibile, una delle notti più belle per molti di loro. In semifinale eliminammo Juventus e Chelsea, poi a Istanbul facemmo il miracolo».

Il tecnico spagnolo non ha nascosto il rammarico per la finale persa due anni dopo ad Atene, ancora contro i rossoneri:

«Quella volta giocammo meglio, ma perdemmo. È una delle partite che rigiocherei».

Benítez ha poi sottolineato con orgoglio le promozioni ottenute con squadre considerate minori come Extremadura, Tenerife e Newcastle:

«Vincere in contesti difficili dimostra il vero valore di un allenatore. Se riesci a fare bene con club piccoli, sei davvero capace».

Sul fronte italiano, Benítez ha ricordato le sue esperienze all’Inter e al Napoli. Sulla parentesi nerazzurra, non ha nascosto le difficoltà:

«Avevo 15 giocatori sopra i 30 anni e non ci furono nuovi acquisti. Anche Moratti ammise in seguito che fu un errore».

Il ricordo del Napoli, invece, è stato più positivo:

«Fin dal primo giorno capii che sarebbe stata un’esperienza speciale. Siamo riusciti a cambiare la mentalità della squadra. Io non mi accontento del centro classifica, gioco per vincere, e portammo quella voglia anche al Napoli».

Benítez ha anche svelato un retroscena interessante: nel 2010, quando era ancora al Liverpool, fu vicino alla Juventus:

«Ci furono contatti, ero interessato, ma alla fine non se ne fece nulla. Preferisco non dire il motivo».

Guardando al futuro, Benítez ha ammesso di non vedere veri e propri eredi nel calcio moderno, anche se molti suoi ex giocatori sono diventati allenatori. Uno in particolare lo ha sorpreso:

«Chivu non pensavo diventasse tecnico, ma è intelligente e lo vedo bene in quel ruolo».

Attualmente lavora con la UEFA, ma non esclude un ritorno in panchina, magari con una nazionale:

«Voglio allenare per vincere. Una nazionale mi aveva cercato per il Mondiale, ma non mi interessa partecipare per perdere tutte le partite e tornare a casa subito. Non fa per me».

Fonte: Corriere dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Spalletti: “Addio al Napoli per la gestione autoritaria di De Laurentiis”

Calcio

Spalletti: “Ormai il presidente aveva preso il sopravvento”

Calcio

Damiani: “Vedo Napoli e Inter più attrezzate”

News

Carnevale: “Vedo favorite Napoli e poi Milan”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.