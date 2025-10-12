AL VIA DAL 15 OTTOBRE LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTERATURA SPORTIVA

AZZURRO PER SEMPRE. UNO SCUDETTO VISSUTO SU WHATSAPP

IL LIBRO CHE CELEBRA LA PASSIONE PER IL NAPOLI COME CONDIVISIONE

Nell’ambito del Campus Salute, che si svolgerà nuovamente nel popolare quartiere di Scampia, si terrà il Festival della Letteratura Sportiva, giunto alla sua quarta edizione e diventato un imperdibile appuntamento per tutti coloro che amano scrivere e leggere di sport. La kermesse letteraria si inaugurerà il 15 Ottobre alle ore 18,00, presso l’Auditorium della Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia, con la presentazione del libro “Azzurro per sempre. Uno scudetto vissuto suWathsApp” di Tommaso Mandato e Lucio Giacomardo. Il libro, edito da Homo Scrivens , con l’editing di Aldo Putignano, racconta la stagione sportiva che ha portato alla vittoria del quarto scudetto da parte del Napoli vissuto attraverso un “gruppo” su WhatsApp, per l’appunto denominato “Azzurro per sempre”, nato su iniziativa dell’avvocato Mandato e via via cresciuto nel tempo, che ora vede tra i partecipanti scrittori, attori, musicisti, imprenditori, docenti universitari, giornalisti, liberi professionisti, ex calciatori e dirigenti sportivi accumunati dalla passione per il Napoli. Lo scultore- scugnizzo Lello Esposito, tra i componenti del gruppo WhatsApp, ha disegnato il “logo”, riprodotto sulla copertina del libro. Come ha scritto Maurizio de Giovanni nella bella prefazione, “Il tifo è questo. Una sottile, terribile malattia incurabile che si porta via una parte importante dei pensieri. Perch é dietro quegli occhi vacui e quell’espressione assorta non ci sono i grandi quesiti della vita o qualche difficile questione personale, ma i tempi di recupero da uno stiramento, un arbitro designato per la prossima partita in trasferta, la testardaggine di un allenatore che usa un calciatore al posto di un altro o la lunghezza sterminata della lettura dei contratti da parte dei dannati procuratori di un calciatore in entrata. Cosa può alleviare questo peso? Cosa può aiutare un malcapitato colpito da questa terribile, strisciante patologia a sopravvivere? La condivisione. L’unico modo per uscirne, come comprovato dalle tecniche degli alcolisti anonimi e delle comunità di recupero dalla tossicodipendenza. Condividere, non per guarire (la passione, lo abbiamo già detto, è incurabile) ma per sopportare”. Il libro racconta proprio questa “condivisione” che ha riunito in un Club virtuale persone diverse tra loro per attività, ceto sociale, competenze specifiche, che in molti casi non si conoscono personalmente, ma che hanno vissuto in maniera “collettiva” una stagione che ha portato il Napoli a conquistare il quarto scudetto. Impossibile riportare tutti i nomi di coloro che hanno contribuito al libro ma, è certo, per il lettore ci sarà il gusto di immedesimarsi scoprendo che quella determinata partita, quel momento topico del campionato, è stato vissuto anche da altri con la stessa intensità e partecipazione. Gli incassi derivanti dalla vendita del volume, detratti i costi di stampa, saranno interamente devoluti alle attività dei ragazzi della Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia. Alla presentazione prenderanno parte, oltre agli autori, tra gli altri, l’attore Gino Rivieccio e il Codirettore del TGR Antonello Perillo.

Per info : Tommaso Mandato 3483800182