Graziani su Savic: “Il Napoli ha fatto un affare”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
Ciccio Graziani, ex Torino, campione del mondo ’82, esalta Milinkovic-Savic al Corriere dello Sport: “Un acquisto top, un portiere di grande livello che se la giocherà con Meret, anche se non so quanto possa pagare questa alternanza tra i pali. Di solito il portiere è un titolare che ha la sua alternativa. Conte si è assunto questa responsabilità e nessuno meglio di lui li conosce e conosce i momenti in cui puntare su uno o sull’altro. Però su Vanja voglio aggiungere una cosa”

“Si è parlato tanto del costo del cartellino, dei 20 milioni spesi che per qualcuno erano troppi, una cifra eccessiva. lo invece dico che Milinkovic-Savic è molto più forte della sua valutazione. L’anno scorso proprio al Torino si è consacrato. Ha tutto: è reattivo tra i pali, è fortissimo coi piedi, ha personalità. Il Napoli ha fatto un affare. Lo ha pagato anche poco, per quello che è il suo reale valore”.

Fonte: TMW

