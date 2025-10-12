L’Italia vede i playoff: contro Israele può blindare il secondo posto

VINCENDO, LA NORVEGIA HA BLINDATO IL PRIMO POSTO. LA CORSA DELL’ITALIA È ORA VEROSIMILMENTE QUELLA AI PLAYOFF: IN CASO DI SUCCESSO CONTRO ISRAELE LA NOSTRA NAZIONALE SAREBBE MATEMATICAMENTE SECONDA. MA BASTEREBBE ANCHE NON PERDERE LA PROSSIMA E STRAPPARE UN PAREGGIO TRA NORVEGIA E MOLDAVIA

Battendo 5-0 Israele la Norvegia ha di fatto cementato il primo posto nel girone: il netto vantaggio nella differenza reti (+26, rispetto al +7 dell’Italia) permetterebbe alla squadra Haaland di arrivare alla sfida contro gli Azzurri con la qualificazione diretta in tasca. La squadra di Gattuso dovrà ora confermare il secondo posto valido per i playoff, dove arriverebbe anche da testa di serie. Decisiva in tal senso sarà proprio la gara contro Israele, sconfitta 4-3 in una folle partita all’andata, che si giocherà martedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine. L’Italia, vincendo, sarebbe aritmeticamente seconda. In caso di pareggio sarà necessario ottenere almeno un punto negli impegni del 13 e 16 novembre contro Moldavia (in trasferta) e Norvegia (in casa) per strappare il biglietto per i playoff.

Fonte: Gazzetta dello Sport