Adnkronos News

Verissimo, ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Verissimo torna questo weekend, sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre, con un nuovo doppio appuntamento condotto da Silvia Toffanin.  Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, la 'Iena' Roberta Rei. A Verissimo, dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, la serenità ritrovata di Virginia Mihajlovic accanto ai suoi piccoli Violante e Leone Siniša. E ancora, il racconto di vita, tra luci e ricordi sconvolgenti, dell’ex calciatore Andrea Carnevale, il periodo difficile di Michela Miti, ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni ’80 e la voce di Clara. In studio, anche l’attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e infine, direttamente da 'La forza di una donna', l’attrice Seray Kaya che nella serie di Canale 5 interpreta il ruolo di Sirin.  Silvia Toffanin intervisterà un simbolo del cinema italiano: Ornella Muti. E da un mito del nostro cinema a un’icona della musica, ora tra i giudici su Canale 5 di 'Io Canto Family': Patty Pravo. A Verissimo anche l’attrice Miriam Leone, dal 16 ottobre al cinema con il film 'Amata'. Inoltre, spazio al campione Mattia Bottolo, protagonista, con la Nazionale Maschile, degli ultimi Mondiali di Volley e al racconto di Paola Caruso. E ancora, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a 'Uomini e donne', rivivranno con il pubblico le emozioni del loro recente matrimonio. Infine, in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, ad oggi, è l’unico indagato per la morte della moglie. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Trump, parla il medico: “Ottima salute, età cardiaca di 14 anni più giovane…

Adnkronos News

Ballando con le stelle stasera, la terza puntata va in onda dopo la Nazionale

Adnkronos News

Tu si que vales, stasera 11 ottobre: anticipazioni e superospiti

Adnkronos News

Estonia-Italia, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.