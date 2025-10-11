Vergara e Ambrosino, rinnovi in arrivo: il Napoli guarda al futuro

Il ds Manna sta lavorando ai rinnovi in casa Napoli. Dopo quello di Politano, pronto quello di Rrahmani. Il club azzurro sceglie l’esperienza, ma guarda anche al futuro e monitora i due giovanissimi in rosa. Scrive Il Mattino: “Il Napoli si vuole tenere stretto anche i due ragazzi che Antonio Conte ha voluto tenere con sé in questa avventura nella sua seconda stagione: Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. Hanno esordito entrambi in serie A nelle prime due giornate di campionato, un piccolo record per il tecnico leccese. Vergara ha il vecchio contratto da 450mila euro che scade a giugno del 2027, mentre l’attaccante Ambrosino ha la scadenza tra pochi mesi. Il Napoli vuole tenerseli e quindi prolunga l’accordo fino a cinque anni. Uno sguardo ai giovani che da Manna vengono coccolati quotidianamente.”

Factory della Comunicazione