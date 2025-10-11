Adnkronos News

Ucraina, Zelensky a Trump: “A Gaza risultato straordinario, ora fermi la guerra russa”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una mediazione Usa per arrivare alla pace anche tra Russia e Ucraina. E' quella invocata oggi, sabato 11 ottobre, da Volodymyr Zelensky in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.  Nel corso della telefonata il presidente ucraino ha esortato l'omologo statunitense a mediare la pace in Ucraina come ha fatto in Medio Oriente. "Mi sono congratulato con il presidente Donald J. Trump per il suo successo e per l'accordo in Medio Oriente che è riuscito a garantire, che è un risultato straordinario", ha scritto Zelensky in un post sui social, aggiungendo che "se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate – compresa la guerra russa". 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Finale tra cugini a Shanghai: Rinderknech batte Medvedev e raggiunge Vacherot

Adnkronos News

Caso Garlasco, la verità del padre di Sempio sui ‘pizzini’: gli appunti e…

Adnkronos News

Piantedosi: “Sarebbe bello vedere Meloni presidente della Repubblica”

Adnkronos News

Italia, Mancini: “Ho sperato di tornare ad allenare la Nazionale”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.