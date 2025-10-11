Adnkronos News

Trump, parla il medico: “Ottima salute, età cardiaca di 14 anni più giovane dell’anagrafica”

(Adnkronos) – Donald Trump gode di "ottima salute generale". A dichiararlo è stato il suo medico dopo che il 79enne leader della Casa Bianca, il presidente più anziano mai eletto nella storia degli Stati Uniti, si è sottoposto alla sua seconda visita medica dell'anno. "Il presidente Trump continua a dimostrare un ottimo stato di salute generale", ha scritto il medico, il capitano della Marina Sean Barbabella. "Continua a mantenere un programma quotidiano impegnativo senza alcuna restrizione". "La sua età cardiaca – misura convalidata della vitalità cardiovascolare tramite ECG – è risultata essere di circa 14 anni più giovane della sua età cronologica".  Al termine di una serie di test di routine Trump ha fatto un richiamo aggiornato del vaccino Covid e la sua dose annuale di vaccino antinfluenzale, ha infine reso noto il medico. 
