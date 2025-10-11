Tra luci ed ombre: a Torino altra chance importante per Neres

Alla ripresa, dopo la sosta, il Napoli ricomincerà da Torino. Ovviamente, per quanto riguarda la formazione, siamo nel puro campo delle ipotesi. Molto dipenderà da come rientreranno i nazionali, sia in termini di condizione fisica che di affaticamento. Il buco a destra costringe però Conte a valutare diverse opzioni. E la prima che viene in mente porta a David Neres. Scrive il CdS: “Il brasiliano ha un vantaggio non da poco: a differenza dei compagni impegnati con le nazionali, è rimasto a Castel Volturno. Questo gli permette di sfruttare interamente i giorni di sosta per lavorare con il tecnico, assimilandone i dettami e convincendolo definitivamente. Un lusso che, in queste fasi, può valere pure una maglia da titolare e l’occasione di mettersi in mostra nel ruolo che ha sempre detto di preferire, pur adattandosi ad ogni esigenza. Quello contro i granata non è un semplice turno di servizio, ma una chance importante. Finora, Neres ha vissuto una stagione di ombre più che di luci. […] Conte sa che David ha nelle gambe la velocità e la sfrontatezza per spaccare le partite e creare superiorità numerica, specialmente in un contesto tatticamente bloccato come potrebbe essere quello contro il Toro, attualmente peggior difesa del campionato con 13 gol subiti in 6 partite.”

