Stefano Borghi: “Gli infortuni cambieranno il Napoli, Politano insostituibile nel sistema di Conte”

Nel corso di Lascia o Raddoppia, in onda sul canale Youtube di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Sky Stefano Borghi ha parlato degli infortuni che cambieranno volto al Napoli.

Ecco le sue parole:

“Politano è un giocatore importante per il Napoli. Lobotka è ineguagliabile in quello che fa però nel sistema attuale Politano è più difficile da rimpiazzare per come svolge quel compito.

Neres lo fa diversamente, non ha la corsa all’indietro di Politano, quell’elettricità, può avere un surplus offensivo, ma Politano mancherà e Conte teme che possa saltare più di due partite.

Lobotka invece puoi sostituirlo con Gilmour che è un metodista classico e, viste le difficoltà nell’incastrare De Bruyne, il belga viene anche basso spesso tobliendo proprio a Lobotka la luce della prima regia. Se non c’è Lobotka, De Bruyne può abbassarsi liberamente e puoi non perdere tanto. Neres per Politano è diverso, puoi costruirti anche l’attacco a tre. E Lang non lo possiamo dimenticare anche se i 4 centrocampisti ad oggi danno più certezze a Conte”.