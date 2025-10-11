Ritrovata la maglia di Maradona, andrà all’asta
È tornata alla luce una maglia di Diego Armando Maradona indossata nel 1984 durante un match contro l’Athletic Bilbao, con un particolare che ne ha fatto schizzare il valore oltre i 30.000 € all’asta.
Secondo quanto riportato da CalcioNapoli1926, la camiceta di Diego fu indossata durante la finale di Coppa del Re, celebre per la clamorosa rissa scoppiata tra Maradona e Goikoetxea. Proprio questo dettaglio, insieme al fatto che la maglia risulti strappata durante l’episodio, contribuirà ad aumentarne ulteriormente il prezzo all’asta.