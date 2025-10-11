NewsCalcioMondiali

Qualificazioni Mondiali, le formazioni ufficiali di Norvegia-Israele

By Riccardo Cerino
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Norvegia-Israele, in scena alle 18.00 e valida per le qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno: a guardare con interesse a questa sfida è l’Italia, che – in attesa di affrontare l’Estonia in serata – confida in un passo falso di Haaland e compagni per tentare l’ultimo assalto al primo posto ed evitare gli spareggi.

Queste le scelte dei due commissari tecnici, riprese dal portale TMW:

Norvegia (4-3-3): Nyland; Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson; Berg, Berge, Bobb; Nusa, Haaland, Sorloth.
Commissario Tecnico: Solbakken

Israele (5-4-1): Peretz; Dasa, E.Peretz, Nachmias, Blorlan, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili.
Commissario Tecnico: Shimon. 

