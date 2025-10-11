Pastorello, l’agente del belga aggiorna sulle sue condizioni: «Per chi conosce Romelu non è una sorpresa»

Lukaku brucia le tappe per il rientro? A parlare è il suo agente Pastorello: «Per chi conosce Romelu non è una sorpresa: è un ragazzo con una forza di volontà e una determinazione speciali, poi è estremamente professionale. L’unica cosa che posso dire è che sta lavorando per tornare più forte di prima».

«Certi infortuni ti segnano, ma ti permettono anche di resettare dal punto di vista fisico e mentale. La preparazione lo farà tornare più forte di prima, ne sono convinto» ha detto a Sportmediaset.«Ha ancora più voglia di lottare per tornare a incidere, aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ha avuto un inizio di stagione sfortunato, ma tra un po’ Conte avrà un’arma in più a sua disposizione». Fonte: Mattino