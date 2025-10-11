‘OMAGGIO’ dedicato alla vittoria del quarto scudetto del NAPOLI. Scoprilo il 15 ottobre, i dettagli

Eccoci … è nato il nostro piccolo ‘OMAGGIO’ dedicato alla vittoria del quarto scudetto del NAPOLI !!!

Factory della Comunicazione

Il plurale è d’obbligo, perchè alla nascita di questo libro, hanno collaborato 87 Amici (alcuni in realtà si conoscono solo virtualmente), diversi per professione, per età, per abitudini, praticamente diversi per cento motivi, ma TUTTI e ripeto TUTTI accomunati da un’unica fede: quella per il NAPOLI !!!

Io sono un uomo fortunato perchè ho tanti Amici, e quando ho espresso la volontà di organizzare questo gruppo, ho avuto immediatamente tantissime adesioni.

Oggi si realizza questo primo piccolo progetto insieme; parlo di progetto perchè abbiamo deciso di raccontare le sensazioni, i sentimenti, le paure, le gioie vissute in un anno calcistico magnifico per farne un piccolo progetto a scopo benefico (il ricavato della vendita dei libri, servirà per acquistare e donare materiale sportivo ai ragazzini che frequentano la Parrocchia di Maria SS del Buon Rimedio a Scampia).

Maurizio de Giovanni Antonello Perillo Antonio Giordano Lello Esposito Ed allora GRAZIE (volutamente in maiuscolo) al mio fraterno Amico Lucio Giacomardo, GRAZIE a mio fratelloche ha scritto una prefazione MERAVIGLIOSA (come sempre), adche ha curato l’ottima postfazione, adche ha scritto le impeccabili conclusioni e GRAZIE al Maestroche ci ha regalato una copertina stupenda ed esclusiva.

Aldo Putignano Homo Scrivens Un GRAZIE particolare aded allaper la disponibilità ed il ‘coraggio’ dimostrato e GRAZIE a Padre Alessandro per tutto quello che fa quotidianamente.

Il mio GRAZIE più sentito va di diritto anche agli altri 82 appartenenti a questo gruppo, non solo perchè hanno aderito immediatamente all’iniziativa, ma soprattutto perchè hanno consentito di creare giorno dopo giorno, un gruppo che è diventata una vera e propria famiglia con una peculiarità che Nessuno potrà mai cancellarci: essere un

“𝐀𝐙𝐙𝐔𝐑𝐑𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄” !!!!