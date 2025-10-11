Non sembrano esserci dubbi: Hojlund sarà riscattato! E nel 2027 la clausola raddoppierà

Rasmus Hojlund, arrivato al Napoli quasi alla conclusione del mercato come attaccante di scorta per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku, ha già preso per mano gli azzurri realizzando quattro reti fra Serie A e Champions League. Numeri replicati con la sua Danimarca, dove ha messo a segno tre centri in due gare.

Stando al portale TMW, che riprende l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’investimento del ds Manna e la fiducia riposta da Antonio Conte nell’ex Manchester United hanno superato lo “scoglio” dei 44 milioni di euro previsti per il riscatto, oggi considerati una mera formalità visto l’impatto del danese sugli azzurri.

Hojlund ha firmato un contratto fino al 2031 (sarà questa la scadenza subito dopo il riscatto ufficiale), con una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro a partire dal 2027: cifra che, considerando la sua crescita esponenziale, potrebbe non essere del tutto sufficiente.