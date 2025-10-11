“Napoli, finora hai fatto buone cose! Critiche alla difesa? Senza i titolari la fatica si sente”

Attilio Tesser, ex calciatore ed allenatore, ha commentato ai microfoni di Radio Goal il momento del Napoli, che dopo la sosta tornerà in campo contro il Torino in trasferta (sabato 18 ottobre alle 18.00).

“Vedo solo cose positive. Migliorabili, ovviamente, come tutto e come capita anche a Milan, Inter e le altre. Ma il Napoli è una squadra forte e migliorerà anche il suo gioco.

Troppi gol subiti? Vediamo con quale difesa è andato a giocare a Milano, dove mancavano Buongiorno e Rrahmani, mancavano anche i terzini sinistri. Quindi sulla difesa si può dare solo un giudizio parziale. Togliete Modric, Leao o altri giocatori centrali al Milan… E’ ovvio che si faccia fatica quando ti mancano dei giocatori importanti, i titolari di quel ruolo“.