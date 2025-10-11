NewsCalcioNapoli

Napoli, a Torino sarà il momento del turnover forzato: tre le assenze pesanti!

By Riccardo Cerino
Il Napoli è nel pieno di una vera e propria emergenza per quanto riguarda gli infortuni. In vista del match contro il Torino di sabato prossimo (calcio d’inizio ore 18.00), Antonio Conte dovrà rinunciare a Politano e Lobotka, out nell’ultima gara, oltre al lungodegente Rrahmani per il quale non c’è ancora una data certa di rientro.

Gli ultimi aggiornamenti in merito li fornisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ripresa dal portale TuttoNapoli: “Al posto di Lobotka al momento, salvo problemi dell’ultima ora, ci sarà lo scozzese Gilmour ma potrebbe abbassarsi anche lo stesso De Bruyne davanti alla difesa. In attacco, sulle corsie ci sarà spazio per Neres a destra e anche Lang a sinistra ma anche Elmas può trovare spazio perché è duttile sulle due corsie. Spinazzola sembra ormai il favorito sull’out mancino e ha scalzato sia Gutierrez che Olivera. Le soluzioni ci sono, anche in attacco. Hojlund sembra inamovibile e soprattutto segna con continuità anche in nazionale: Lucca proverà a rubargli minuti”.

