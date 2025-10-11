Adnkronos News

Mississippi, sparatoria dopo partita football: 4 morti e 12 feriti

(Adnkronos) – Quattro persone sono rimaste uccise e 12 ferite in una sparatoria scoppiata la notte scorsa nel centro di Leland, dopo una partita di football della scuola superiore della località del Mississippi, di appena 4mila abitanti. Il sindaco John Lee ha detto che la sparatoria è avvenuta intorno alla mezzanotte e che quattro dei feriti sono stati trasportati in elicottero in ospedale. Non sono stati fatti arresti ed è in corso un'indagine per ricostruire la dinamica dei fatti.  Secondo il sito della scuola, la squadra della Leland High School aveva giocato la partita di "homecoming" contro la squadra della Charleston High School, riporta la Cbs.  
