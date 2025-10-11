Mercato, il Napoli mette gli occhi su Norton-Cuffy del Genoa ma c’è la concorrenza di una big

Brooke Norton-Cuffy, esterno 21enne del Genoa prelevato lo scorso anno dall’Arsenal per circa un milione di euro e protagonista nonostante il difficile avvio di stagione degli uomini di Vieira, è già finito nel mirino di diverse big di Serie A. Una di queste è il Napoli, affrontato la scorsa settimana (è stato proprio del centrocampista inglese l’assist a Ekhator per la rete del provvisorio vantaggio genoano).

Norton-Cuffy ha ancora ampi margini di miglioramento: i rossoblu, stando al Corriere dello Sport di quest’oggi, lo valutano sui dieci milioni di euro. Ma gli azzurri non sono gli unici sulle sue tracce: nei giorni scorsi si è mossa anche la Juventus. L’unica cosa certa è che il classe 2004 non si muoverà dalla Liguria a gennaio e tutti i discorsi sono rimandati alla prossima estate.