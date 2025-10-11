Alessandro Buongiorno of SSC Napoli gestures during the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 25, 2024 in Naples, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)
Menghini su Buongiorno: “É uno dei pochi centrali moderni”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Andrea Menghini, allenatore ed ex tecnico di Buongiorno nelle giovanili del Torino, ecco le sue parole:

“Buongiorno recidivo agli infortuni? Assolutamente no! Nella Primavera del Torino si è fermato alcune volte per dei traumi, ma sono all’ordine del giorno. È un ragazzo che non si risparmia mai e può succedere nella carriera di un professionista.

Sposta tantissimo per il Napoli averlo. É uno dei pochi centrali moderni, si lascia spazio alle spalle perché è veloce. La sua caratteristica principale è la marcatura ad uomo. E in grado di anticipare, dare spessore fisico, si vorrebbe avere tutte le partite per tutto l’anno ma è molto difficile.

Giocare nel Napoli rispetto al Torino, inoltre, è sicuramente uno stress fisico diverso. La rosa quest’anno è più ampia ma sarà una stagione dove gli azzurri dovranno mettere in preventivo qualche infortunio.”

