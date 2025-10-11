Adnkronos News

Maneskin, ‘reunion’ di una notte al concerto di Damiano

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – I Maneskin di nuovo insieme, almeno per una sera. Victoria, Thomas ed Ethan non hanno voluto mancare alla prima data romana del tour solista del loro frontman, Damiano David, presentandosi a sorpresa tra il pubblico del Palazzo dello Sport di Roma per sostenerlo. Un gesto che arriva in un momento cruciale per la band, al centro da mesi di insistenti voci su una possibile reunion. I tre musicisti sono stati avvistati e fotografati sotto il palco, poco prima dello show di Damiano, impegnato nel suo primo tour mondiale senza la band. Sebbene non si tratti di una reunion ufficiale sul palco, la presenza compatta della band a sostegno del cantante potrebbe rappresentare un buon auspicio per un futuro ritorno insieme alimentando le speranze dei fan.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Trovata nel lettino in arresto cardiaco, muore bimba di pochi mesi

Adnkronos News

Incendio in casa, trovati morti anziano e badante: uccisi da esalazioni tossiche

Adnkronos News

Il cinema perde Diane Keaton, addio al simbolo di ironia e anticonformismo

Adnkronos News

È morta Diane Keaton, l’attrice musa di Woody Allen aveva 79 anni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.