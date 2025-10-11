Mancini ha ammesso di aver sperato di essere richiamato sulla panchina azzurra dopo Spalletti: “Sinceramente sì, però sapevo che sarebbe stato quasi impossibile”.

La nazionale di Gattuso, ha detto l’ex ct, andrà al Mondiale: “Sta migliorando, ci sono un sacco di ragazzi che erano con me, quindi è una nazionale che sta migliorando, perché poi sono giocatori che stanno facendo esperienza, giocano partite importanti, quindi secondo me è una buona nazionale. Rino è una persona simpaticissima, sono felice per lui che sia nel posto più bello che ci possa essere come allenatore e spero che faccia bene. Chiaramente adesso la situazione è un po’ più ingarbugliata, però come ho detto prima nel calcio a volte succedono delle cose, tipo Belgio-Macedonia”. (ANSA).