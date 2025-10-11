NewsCalcioNapoli

L’infortunio è alle spalle: Buongiorno è pronto a riprendere posto in difesa!

By Riccardo Cerino
0

Nonostante il primato in classifica, il Napoli ed Antonio Conte sono costretti a fare i conti con un’importante emergenza, quella dei numerosi infortuni. Se nei giorni scorsi a fermarsi per un po’ sono stati Matteo Politano e Stanislav Lobotka, la buona notizia arriva da Alessandro Buongiorno, fermo dalla sfida al Pisa dello scorso 22 settembre. Secondo il Corriere dello Sport di stamane in edicola, infatti, l’ex Torino è pronto a tornare in campo e proprio dalla gara contro la sua vecchia squadra, in scena sabato prossimo, potrebbe essere nuovamente a disposizione. 

Il rientro di Buongiorno è cruciale per dare respiro ad un reparto apparso recentemente in difficoltà. Ma ciò non basterà a dichiarare svuotata l’infermeria: per rivedere in campo anche Rrahmani, ancora ai box, servirà pazientare. A Conte il compito di trovare nuove soluzioni.

