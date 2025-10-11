Lang, l’olandese volante in gol: l’esterno si propone per Torino

Ieri, nel primo pomeriggio, l’allenamento congiunto contro l’Avellino a Castel Volturno. Un test terminato 3-0 per il Napoli. È stata un’occasione per Conte per valutare i giocatori rimasti alla base e per dare minuti a chi ne aveva bisogno, in un periodo segnato dalla sosta per le nazionali. Scrive Il CdS: “I gol sono stati firmati da Beukema, Vergara e Lang. Particolarmente significativa la marcatura dell’esterno olandese, che ha mostrato una motivazione extra, non essendo stato infatti convocato dal ct Koeman per le gare di qualificazione ai Mondiali. Lang, come altri, ha sfruttato questi giorni per lavorare intensamente con il tecnico, consapevole che il suo impiego in campo passi inevitabilmente dai segnali lanciati a Castel Volturno. La formazione che affronterà il Torino sabato 18 ottobre alle 18 è ancora avvolta nell’incognita. Le scelte di Conte saranno in parte influenzate dalle condizioni fisiche dei nazionali che rientreranno alla spicciolata e in parte dalla necessità di ruotare alcuni uomini in vista del tour de force da sette partite in meno di un mese. Il rientro di Buongiorno, invece, è vicino. Una nota positiva che, tuttavia, non compensa le assenze ormai certe di due uomini chiave del centrocampo e dell’attacco: Lobotka e Politano”

